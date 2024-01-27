Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский волонтёр приютила погибавших под Смоленском кошек

Псковский волонтёр Юлия Риттер приютила 12 кошек, оставшихся без присмотра после смерти хозяина. Животные проживали в глухой деревне под Смоленском в доме учёного и изобретателя Владимира Григорьева, пишет «АиФ-Псков».

Осиротевших смоленских котов переправили в Псков. Фото: Юлия Риттер

Изначально Владимир Григорьев содержал частный приют в своей квартире в Москве, однако после смерти супруги вместе со своими подопечными перебрался в деревню под Смоленском. После смерти мужчины в доме обнаружили более сотни животных, которых теперь спасают всем миром. Часть из них уже отправились в Москву, Смоленск, Тулу и Кострому. На сегодняшний день волонтёры уже вывезли из частного приюта 106 кошек, сколько ещё осталось – неизвестно.

Псковичка Юлия Риттер рассказала, что на информацию о произошедшем наткнулась в социальных сетях. Девушка отметила, что на данный момент на передержке у неё находится порядка 130 животных, поэтому взять к себе всех осиротевших кошек она была не готова. Юлия пообещала волонтёрам, что примет 15 кошек, однако несколько забрали в другие города, поэтому в Псков приехало 12 животных.

О подробностят спасения животных читайте в материале газеты «АиФ-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2024

Патриотическая акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове
27 января 2024

Очередная партия гуманитарного груза готовится к отправке в зону СВО из Пскова
27 января 2024

Михаил Ведерников почтил память жертв осаждённого Ленинграда
27 января 2024

Александр Котов: Фашистская блокада Ленинграда – самая трагическая страница в истории Великой Отечественной войны
27 января 2024

Псковский волонтёр приютила погибавших под Смоленском кошек
27 января 2024

Губернатор наградил псковских ветеранов благодарственными письмами и почётными знаками
27 января 2024

1,5 тонны опилок отправили псковичи в «Птичий дворик»
27 января 2024

80 лет снятия блокады Ленинграда отмечают в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...