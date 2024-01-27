Псковский волонтёр приютила погибавших под Смоленском кошек

12:59, 27 января 2024, ПАИ

Псковский волонтёр Юлия Риттер приютила 12 кошек, оставшихся без присмотра после смерти хозяина. Животные проживали в глухой деревне под Смоленском в доме учёного и изобретателя Владимира Григорьева, пишет «АиФ-Псков».

Изначально Владимир Григорьев содержал частный приют в своей квартире в Москве, однако после смерти супруги вместе со своими подопечными перебрался в деревню под Смоленском. После смерти мужчины в доме обнаружили более сотни животных, которых теперь спасают всем миром. Часть из них уже отправились в Москву, Смоленск, Тулу и Кострому. На сегодняшний день волонтёры уже вывезли из частного приюта 106 кошек, сколько ещё осталось – неизвестно.

Псковичка Юлия Риттер рассказала, что на информацию о произошедшем наткнулась в социальных сетях. Девушка отметила, что на данный момент на передержке у неё находится порядка 130 животных, поэтому взять к себе всех осиротевших кошек она была не готова. Юлия пообещала волонтёрам, что примет 15 кошек, однако несколько забрали в другие города, поэтому в Псков приехало 12 животных.

О подробностят спасения животных читайте в материале газеты «АиФ-Псков».