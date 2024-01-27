Сайты о незаконных счётчиках ЖКХ заблокировали в Пскове по требованию прокуратуры

11:24, 27 января 2024, ПАИ

В Псковской области по требованию военной прокуратуры заблокировали доступ к сайтам, распространяющим запрещённую информацию, сообщили ПАИ в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

В частности, на трёх сайтах россиянам предлагали приобрести устройства, искажающие данные приборов учёта коммунальных услуг, и отключать их. Интернет-ресурсы были выявлены военной прокуратурой Псковского гарнизона в ходе мониторинга.

«Этот контент находился в свободном доступе и мог быть использован для совершения противоправных действий: самовольного подключения к сетям, незаконного использования ресурсов, неуплаты коммунальных платежей, за что предусмотрены административная и уголовная ответственность», — отметили в военной прокуратуре.

В целях пресечения незаконных деяний военный прокурор в судебном порядке потребовал признать эту информацию запрещённой к распространению. По результатам рассмотрения дела Псковским городским судом Псковской области доступ к страницам сайтов заблокирован, данные о них внесены в специальный перечень.