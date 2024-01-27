Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великолукском районе

13:24, 27 января 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили в Псковской области по факту ДТП, в результате которого три человека погибли на месте происшествия и пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области









Следователь специализированного отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Псковской области продолжает работу на месте происшествия в Великолукском районе.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».













Напомним, сегодня, 27 января, на 466-м километре федеральной трассы Москва – Балтия столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и автобус ПАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры – 25-летняя девушка и двухлетний ребёнок – скончались на месте происшествия, второй ребёнок, годовалый, экстренно госпитализирован.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение транспортных средств.