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Патриотическая акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове

Патриотическая акция «Хлеб той зимы», посвящённая полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, проходит сегодня в Пскове. В этом году акцию провели уже девятый раз, сообщила ПАИ руководитель регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина.

  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Акция «Хлеб той зимы» в Пскове
    Фото: ПАИ

Площадкой проведения акции «Хлеб той зимы» стал сквер рядом с Псковским драмтеатром. Здесь организаторы сделали небольшую реконструкцию с атмосферой улицы блокадного Ленинграда, используя полиграфические материалы, хлебные карточки, какие-то материальные атрибуты: противотанковые ежи, мешки с песком и т.

Одной из главных точек стал пункт выдачи хлеба, где можно было не только посмотреть, как выглядела хлебная карточка, но и получить карточку, подписанную твоим именем и фамилией.

Екатерина Родина рассказала, что традиционно в рамках акции псковичи могли попробовать хлеб, испечённый по рецепту, приближенному к блокадному. «Конечно, наш хлеб съедобный. Последние годы нас посещают ветераны блокадники. Пробуя тот хлеб, который есть у нас, они говорят, что он очень вкусный по сравнению с тем, который им пришлось есть в период блокады», — рассказала псковичка.

Также в рамках акции можно было принять участие в акции «Ленточки Ленинградской Победы», познакомиться с полиграфическими материалами и партизанскими листовками времен Великой Отечественной войны.

«Каждый год акция растет, увеличивается волонтеров волонтёров, увеличивается количество тех самых материалов, с которыми мы знакомим людей. Например, в этом году на площадке есть плакат со стихотворением Корнея Чуковского. Стихотворение это было написано в 1944 году, но в нем упоминается 2024 год. Внимательные наши участники смогут этот плакат на площадке сегодня увидеть», - отметила Екатерина Родина.

Акция пройдёт 27 января с 13:00 до 17:00 на пешеходной части улицы Пушкина.

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