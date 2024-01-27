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Культура

Посвящённая 80-летию освобождения Ленинграда выставка открылась в Изборске

Выставка «Герои Изборска – герои Ленинграда», посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась 27 января в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

  • Герои Изборска – Герои Ленинграда
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Герои Изборска – Герои Ленинграда
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Герои Изборска – Герои Ленинграда
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Герои Изборска – Герои Ленинграда
    Фото: Изборский музей-заповедник

Начальник отдела научно-фондовой работы музея-заповедника Светлана Шеин, родственники которой тоже пережили ленинградскую блокаду, рассказала об экспонатах, которые недавно были переданы в собрание музея-заповедника: о блокадной кастрюльке, в которой ленинградцы варили суп, о детских книжках, переживших блокаду, о сохранившихся продуктовых карточках, которые и сохранились только потому, что их невозможно было отварить, об удостоверении к знаку жителя блокадного Ленинграда – Евгении Вячеславовны Паршиковой.

«Это действительно торжественная, святая для нашей страны дата, – отметила директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. – И ленинградцы, и вся страна ждали победы – и победили. Город выстоял, и после снятия блокады имя ленинградец – это священное звание, которое по наследству из поколения в поколение по духу, по крови, от сердца к сердцу передаётся в каждой семье, пережившей блокаду. И это действительно очень личный материал. Потому что победа возможна только тогда, когда мы вместе, когда ты чувствуешь плечо своего товарища, своего близкого человека. Когда есть не только мужество и героизм, но и любовь. Любовь Родине, к матери, к своим детям, к тому, кто с тобой рядом».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

В музее также рассказали, что на выставке псковичи могут увидеть «Книгу памяти», в которой представлены имена изборян, сражавшихся за Ленинград, переживших блокаду или погибших.

Выставка будет работать в Доме купца Белянина на улице Печорской, 39.

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