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Политика

Явка на президентские выборы будет высокой – Игорь Ананских

Явка на выборы президента России будет высокой, прогнозирует депутат Госдумы (фракция «Справедливой России – За правду») Игорь Ананских.

Игорь Ананских прогнозирует высокую явку на президентских выборах. Фото: ПАИ

«Я считаю, что явка будет достаточно высокой. Это связано с тем, что за последние годы в связи с проведением СВО у многих людей произошёл определённый сдвиг в мышлении – с иждивенческой позиции на здравомыслящую. Люди начали оценивать и понимать, что и почему происходит», – отметил депутат в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ситуация в развитии промышленности и развитии собственных технологий разительно изменилась, подчеркнул он. «Благодаря огромному числу, по-моему 17 тысяч, санкций активно развивается российское производство. Активно развивается внутренний туризм. Россияне пойдут поддерживать действующего президента, потому что он смог донести своими действиями, своими результатами работы, что Россия самодостаточна, нам нельзя навязывать чужую культуру», – подчеркнул Игорь Ананских.

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