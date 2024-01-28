Пассажирка пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Островском районе
Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в деревне Замятлино Островского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Пострадала пассажирка. От госпитализации она отказалась.
Помимо водителя, в автомобиле находились двое человек.
По предварительным данным, пассажиры сели в автомобиль к неизвестному водителю, чтобы доехать до дома.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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