Пассажирка пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Островском районе

16:55, 28 января 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в деревне Замятлино Островского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Пострадала пассажирка. От госпитализации она отказалась.

Помимо водителя, в автомобиле находились двое человек.

По предварительным данным, пассажиры сели в автомобиль к неизвестному водителю, чтобы доехать до дома.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.