Легендарную «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича исполняют в Пскове

17:41, 28 января 2024, ПАИ

Легендарная седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича звучит в эти минуты в Большом концертном зале филармонии. Концерт приурочен к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Знаменитое музыкальное произведение, ставшее символом стойкости жителей блокадного Ленинграда, исполняет Губернаторский симфонический оркестр Псковской области при участии музыкантов из Китая, участников арт-резиденции, играющих на медных духовых инструментах. Дирижёр – Алексей Репников.

«Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича – величайшее произведение нашего времени. В ней самой партитурой заложен расширенный состав медных духовых. И самой судьбой сложилось так, что ребята получат шикарный опыт!» – отметил Алексей Репников, подчеркнув, что Россия и Китай сейчас активно ищут любые точки для сближения и обмена опытом в различных направлениях, в том числе и в культуре.

Из истории произведения: 27 декабря 1941 года Дмитрий Шостакович окончил работу над симфонией, которую назвал «Ленинградской», посвятив её страданию и великой борьбе горожан и защитников Родины.

Ленинградская премьера состоялась 9 августа 1942 года и была сродни чуду. Симфонию исполнял Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Некоторых музыкантов, особенно истощённых, перед началом репетиций пришлось положить в больницу.