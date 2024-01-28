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Культура

Легендарную «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича исполняют в Пскове

Легендарная седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича звучит в эти минуты в Большом концертном зале филармонии. Концерт приурочен к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Легендарную «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича исполняют в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Знаменитое музыкальное произведение, ставшее символом стойкости жителей блокадного Ленинграда, исполняет Губернаторский симфонический оркестр Псковской области при участии музыкантов из Китая, участников арт-резиденции, играющих на медных духовых инструментах. Дирижёр – Алексей Репников.

«Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича – величайшее произведение нашего времени. В ней самой партитурой заложен расширенный состав медных духовых. И самой судьбой сложилось так, что ребята получат шикарный опыт!» – отметил Алексей Репников, подчеркнув, что Россия и Китай сейчас активно ищут любые точки для сближения и обмена опытом в различных направлениях, в том числе и в культуре.

Из истории произведения: 27 декабря 1941 года Дмитрий Шостакович окончил работу над симфонией, которую назвал «Ленинградской», посвятив её страданию и великой борьбе горожан и защитников Родины.

Ленинградская премьера состоялась 9 августа 1942 года и была сродни чуду. Симфонию исполнял Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Некоторых музыкантов, особенно истощённых, перед началом репетиций пришлось положить в больницу.

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