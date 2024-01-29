Гражданин Киргизии пытался подкупить псковского таможенника, но попал под статью

10:31, 29 января 2024, ПАИ

Гражданин Киргизии пытался подкупить псковского таможенника за беспрепятственное прохождение таможенного контроля грузовика. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На российско-латвийской границе на таможенном посту МАПП «Убылинка» гражданин Киргизии предложил таможеннику взятку. За 20 тысяч рублей иностранец планировал беспрепятственно пройти таможенный контроль грузовика, так как из-за нарушений порядка использования грузовика его могли вернуть в Латвию.

Однако псковский таможенник отказался от предложенных денег. А в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело. Кроме того, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные мероприятия.