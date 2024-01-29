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Происшествия

Пскович ударил знакомого кулаком и сломал ему скулы

31-летнего жителя Пскова осудят за избиение знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что на кухне между двумя мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого подсудимый ударил своего знакомого кулаком по лицу, тем самым сломав ему скулы.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части первой статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.

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