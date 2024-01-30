Астрономо-геодезический диктант организуют в Псковском планетарии

08:11, 30 января 2024, ПАИ

Астрономо-геодезический диктант организуют в Псковском планетарии 10 февраля, сообщается в группе планетария «ВКонтакте».

«11 февраля исполнится 50 лет с момента начала работы нашего планетария, – напомнили организаторы. – Чтобы отпраздновать такую дату не только весело, но и с пользой, мы предлагаем вам принять участие в астрономо-геодезическом диктанте, который будет проводиться совместными усилиями нашего планетария, астрономо-геодезического объединения и команды научно-просветительского проекта «Поехали!».

Участникам диктанта предложат ответить на несколько вопросов, которые не потребуют специфических знаний. После прохождения диктанта все участники, указавшие при регистрации свои Ф.И.О. и e-mail, получат электронный сертификат участника с указанием количества набранных баллов. Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит пригласительный на двух человек на любой сеанс нашего планетария и небольшой дополнительный сувенир на память.



Чтобы принять участие в диктанте, нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное. Диктант пройдет 10 февраля с 12:00 до 12:50 в планетарии по адресу: Советская, 64а. Возрастное ограничение: 10+.