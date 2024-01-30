Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:24, 30 января 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В 10:04 сгорел жилой дом в деревне Кола Гдовского района. Пожарные подразделения спасли от огня хозяйственную постройку.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в доме.

В 15:00 у дома № 54 на улице Дзержинского в Опочке на контейнерной площадке, предположительно из-за поджога, загорелся пластиковый контейнер. Пожарные спасли от возгорания четыре пластиковых контейнера.

В 14:36 на улице Молодежной в деревне Адамово Усвятского района в жилом доме сгорела пристроенная дощатая котельная. Также огонь повредил кровлю, а коридор полностью закопчен. От огня удалось спасти жилой дом и хозпостройку.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.

В 22:41 у дома № 29б на улице Совхозной в Пушкинских Горах сгорели отходы пиломатериалов – опилки и обрезки доски. Предварительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.