Гражданина Таджикистана принудительно выдворят из России по решению великолукского суда

10:58, 30 января 2024, ПАИ

Иностранного гражданина принудительно выдворят из России по решению Великолукского городского суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2023 года гражданин Таджикистана был привлечён к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за отсутствия документов, разрешающих жить в России.

Ему было назначено наказание в виде штрафа. Также мужчина должен был в течение пяти дней самостоятельно выехать с территории страны. Однако иностранный гражданин этого не сделал.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ. Мужчине назначен штраф. Также его принудительно выдворят за пределы России.