Движение на участке улицы Кузнецкой в Пскове закроют с 1 на 2 февраля

17:04, 30 января 2024, ПАИ

Движение транспорта на участке улицы Кузнецкой от здания № 19 до здания № 21 при движении от площади Победы в сторону Октябрьского проспекта закроют в Пскове с 21:00 1 февраля по 7:00 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей водоснабжения.

Псковичей просят при планировании поездок учесть данную информацию и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.