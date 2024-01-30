Запросы в Газпром, Россети и ГИБДД подготовит Владимир Кузь по итогам приёма в штабе

16:43, 30 января 2024, ПАИ

В разнице понятий «газификация» и «догазификация» разбирался депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь вместе с посетителем общественной приёмной «Единой России» – депутатский приём граждан прошёл в штабе общественной поддержки. Об этом ПАИ сообщили в региональном парламенте.

Как рассказал житель деревни Кусва Псковского района Сергей Гусаков, дома в их населённом пункте не газифицированы, хотя большинство семей высказались за подведение газа. «Два года тому назад собирали заявления на газификацию, 91 человек подписался, все готовы. Но, когда обратились к газовикам, нам сказали, что не могут подключить, потому что для перехода с высокого на низкое давление необходимо строить ШРП. Время идёт, но ничего не двигается», – описал проблему Сергей Гусаков, уточнив, что никаких договоров с Газпромом местные жители не заключали.

Владимир Кузь разъяснил, что существует две разные программы: догазификации и газификации. Первая реализуется в тех населённых пунктах, где уже построены внутрипоселковые сети и проложить газопровод требуется только до границ участков. Газификация предусматривает строительство новых сетей.

«Кусва и ещё 65 населённых пунктов Псковского района попали в региональную программу газификации. Сама программа действует до 2030 года, точное понимание по срокам газификации Кусвы будет к июню этого года», - проинформировал гражданина депутат после телефонного разговора с представителем газораспределительной организации. Владимир Кузь уточнил, что в «Газпром межрегионгаз Псков» создано отдельное подразделение, которое будет заниматься именно газификацией, и пообещал при получении информации по срокам перенаправить её заявителю.

В отсутствии газового отопления владельцы частных домов столкнулись с проблемой нехватки мощности электроэнергии для бытовых нужд. «5 кВт на дом – очень мало, особенно зимой: бойлер, тёплые полы, обогреватели плюс посудомойка и микроволновка. В начале 2022 года подал в «Россети Северо-Запад» заявление на увеличение мощности на 3 кВт, всё оплатил. По договору должны были выполнить работы в течение года, но пропали. После моего обращения продлили договор сначала до конца 2023 года, а потом повторно до августа 2024 года», – попросил депутата помочь разобраться в ситуации Сергей Гусаков.

Владимир Кузь пообещал направить депутатский запрос и выяснить причины задержки.

В завершение разговора Сергей Гусаков озвучил ещё одну проблему, волнующую жителей Кусвы. В связи со строительством объездной дороги на узком участке трассы при подъезде к деревне паркуются большегрузные автомобили, которые не только мешают движению, но и представляют опасность для встречных машин в тёмное время суток.

«Если там нет соответствующих дорожных знаков, то запретить фурам парковаться мы не можем. Я обращусь в ГИБДД с просьбой провести проверку и разъяснительную работу с подрядчиком, чтобы они уведомляли водителей большегрузов о необходимости включения аварийной сигнализации и выставления аварийных знаков», – предложил помощь Владимир Кузь. Заявитель согласился и поблагодарил депутата за содействие.