В Псковской области наблюдаются проблемы с интернетом
Операторы связи столкнулись с массовым техническим сбоем, сообщает в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В результате жители Псковской области и нескольких других регионов могут испытывать трудности с доступом к ряду интернет-ресурсов, в том числе к «Госуслугам», «Яндексу», «Озону» и другим.
По словам главы региона, специалисты уже работают над устранением проблемы, чтобы восстановить стабильную связь в кратчайшие сроки.
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