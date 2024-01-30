В Псковской области наблюдаются проблемы с интернетом

19:47, 30 января 2024, ПАИ

Операторы связи столкнулись с массовым техническим сбоем, сообщает в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В результате жители Псковской области и нескольких других регионов могут испытывать трудности с доступом к ряду интернет-ресурсов, в том числе к «Госуслугам», «Яндексу», «Озону» и другим.

По словам главы региона, специалисты уже работают над устранением проблемы, чтобы восстановить стабильную связь в кратчайшие сроки.