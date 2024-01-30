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Общество

Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове

Итоги работы проекта «Всё для Победы!» в 2023 году подвёл Народный фронт, сообщили ПАИ в штабе общественной поддержки Псковской области.

  • Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: штаб общественной поддержки Псковской области
  • Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: штаб общественной поддержки Псковской области
  • Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: штаб общественной поддержки Псковской области
  • Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: штаб общественной поддержки Псковской области
  • Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: штаб общественной поддержки Псковской области

Отмечается, что за прошлый год Народный фронт доставил 300 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 30 млн рублей, передали бойцам 12 противодроновых оружий, десять автомобилей, пять мотоциклов для передвижения по бездорожью и другие необходимые вещи.

В зале присутствовали военнослужащие. Не называя подразделений и должностей, они выразили слова благодарности всем, кто оказывает посильную помощь, отметили в штабе.

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