На хозяйку повешенных собак в Невельском районе завели уголовное дело

10:23, 31 января 2024, ПАИ

По факту обнаружения в сарае дома в деревне Каверзы трёх повешенных собак и одного умершего пса в будке 23 января в деревне Каверзы Невельского района следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В отношении 45-летней хозяйки животных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ.

Уже получены акты вскрытия животных. «В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и в случае доказательства виновности фигуранта уголовного дела женщина будет привлечена к установленной законом ответственности», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по этому делу.