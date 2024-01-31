На хозяйку повешенных собак в Невельском районе завели уголовное дело
По факту обнаружения в сарае дома в деревне Каверзы трёх повешенных собак и одного умершего пса в будке 23 января в деревне Каверзы Невельского района следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В отношении 45-летней хозяйки животных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ.
Уже получены акты вскрытия животных. «В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и в случае доказательства виновности фигуранта уголовного дела женщина будет привлечена к установленной законом ответственности», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по этому делу.
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