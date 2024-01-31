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Культура

Выставку оружия в Псковском музее посетило более 6,5 тысячи человек

В Псковском музее-заповеднике завершила работу выставка художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали». В период с октября прошлого года по январь нынешнего ее посетило более 6,5 тысячи человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставку оружия в Псковском музее посетило более 6,5 тысячи человек. Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В залах цокольного этажа Поганкиных палат гости увидели боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX веков стран западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия, из фондов двух музее.

На выставке успели побывать и почётные гости. Например, заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Он отметил, что ему, как любителю холодного оружия, выставка очень понравилась. Также музей посетили заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель реготделения РВИО Александр Борисов и начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Ирина Петрова.

«Если вы не успели увидеть своими глазами уникальные предметы, которые были представлены в выставочном пространстве, то мы предлагаем приобрести каталог выставки. Каждая страница издания подробно рассказывает об истории орудия, а качественные иллюстрации помогают увидеть всё до мельчайших деталей», – подчеркнули в музее.

Также, благодаря поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, вы можете ознакомиться с публикациями из рубрики «Блеск стали – сквозь века». В рамках проекта сотрудники музея рассказали о самых удивительных экспонатах выставки.

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