Подготовку к выборам президента обсудили в Псковской области участники рабочей группы при губернаторе

11:16, 31 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание рабочей группы по подготовке к проведению президентских выборов на территории региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Работа предстоит непростая, вызовов будет много. Мы их уже начали фиксировать. Это и информационные атаки, и попытки раскачать общественную ситуацию, провокации разного характера. Мы всё это отслеживаем и оператинво реагируем на ситуацию. Поэтому важно обеспечить качественную межведомственную ситуацию и скоординировать действия всех участников процесса. Мы работаем не первый год, и наше межведомственное взаимодействие выстроено на высоком профессиональном уровне», – отметил губернатор.

Участники встречи также обсудили вопросы обеспечения во время голосования общественного правопорядка, пожарной безопасности, бесперебойной работы коммунального и электросетевого комплексов, связи.

Выборы назначены на 17 марта и пройдут в трехдневном формате – с 15 по 17 марта. Регион участвует в дистанционном электронном голосовании. Регистрация началась с 29 января, уже подано порядка 7 тысяч заявлений. Заявки на ДЭГ принимаются до 11 марта включительно.

Поквартирное информирование избирателей будет проходить с 17 февраля по 7 марта. По всем вопросам избиратели могут проконсультироваться по телефону горячей линии избирательной комиссии региона 8-800-222-72-60.