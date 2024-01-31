Патриотический маршрут в честь Александра Матросова разработали в Псковской области

17:49, 31 января 2024, ПАИ

Патриотический маршрут, посвящённый Герою Советского Союза Александру Матросову, разработали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Маршрут создали в преддверии памятной даты – 100-летия со дня рождения Александра Матросова.

Он проходит по нескольким локациям Псковской области, связанным с Героем Советского Союза и разными периодами в военной истории России. Протяжённость – более 400 км.

В рамках маршрута можно посетить два мемориальных комплекса в честь Александра Матросова. Один из них – в деревне Чернушки Локнянского района, где он совершил свой подвиг, второй – на его могиле в Великих Луках.

Кроме того, можно увидеть Псковский кремль, Великолукскую и Порховскую крепости. Путь проходит и через военно-исторический музей в Островском районе и ряд краеведческих музеев в других муниципальных образованиях. На музейных площадках туристы могут принять участие в познавательных интерактивных программах.

Есть и другие точки маршрута. Они связаны с героями Великой Отечественной войны, дивизиями, партизанами, подпольщиками и мирными жителями, которые приближали победу.

Напомним, во время Великой Отечественной войны, 27 февраля 1943 года, Александр Матросов под деревней Чернушки совершил бессмертный подвиг. 19-летний советский солдат, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей и помешал наступлению немцев. За подвиг Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.