Житель Бежаницкого района сел пьяным за руль и врезался в припаркованный автомобиль

20:20, 31 января 2024, ПАИ

35-летний житель Бежаницкого района сел пьяным за руль и спровоцировал аварию, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 15 октября 2023 года нетрезвый мужчина ехал за рулём Audi 100. На 62-м километре трассы Пушкинские Горы – Локня он врезался в припаркованный поперёк полосы движения автомобиль Honda Civic, пассажир которого в результате столкновения получил серьёзные травмы.

Уголовное дело по части второй статьи 264 УК РФ направлено в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.