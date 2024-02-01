Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя

11:03, 01 февраля 2024, ПАИ

Псковича, который похитил алкоголь из магазина, задержали росгвардейцы. Преступление произошло 31 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

54-летний мужчина вынес из магазина на Рижском проспекте спиртные напитки. Его задержали прибывшие на вызов росгвардейцы.

По факту хищения проводится проверка.