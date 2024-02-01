Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя
Псковича, который похитил алкоголь из магазина, задержали росгвардейцы. Преступление произошло 31 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
54-летний мужчина вынес из магазина на Рижском проспекте спиртные напитки. Его задержали прибывшие на вызов росгвардейцы.
По факту хищения проводится проверка.
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