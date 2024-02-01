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Общество

Ход догазификации обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов принял участие в работе региональной общественной приемной «Единой России», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Ход догазификации обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Псков»

На встрече обсудили вопрос исполнения газификации и догазификации региона. В частности, жителей интересовали сроки газификации Гдовского района, восстановление дорожного полотна после завершения строительства. Антон Дымов ответил на вопросы участников заседания.

«До середины февраля совместно с главами районов актуализируем список объектов, для догазификации которых требуется пересечение водных преград, федеральных трасс и железнодорожных путей, что значительно увеличивает сроки догазификации. Существует договоренность с Правительством региона о содействии в получении разрешений для проведения строительно-монтажных работ», – отметил Антон Дымов.

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