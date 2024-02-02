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Общество

Псковский иноагент объявлен в федеральный розыск

Псковский районный суд вынес постановление о заключении под стражу иноагента Владимира Жилинского*, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2023 года в отношении Жилинского* возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Оно связано с его уклонением от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Жилинский* нарушил порядок деятельности иностранного агента после его привлечения к административной ответственности дважды в течение года. Постановлениями Псковского районного суда от 18 августа и 27 сентября 2023 года Жилинский* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

Кроме того, вынесено постановление об объявлении Владимира Жилинского* в федеральный (межгосударственный) розыск. Имеются сведения о том, что он покинул территорию РФ, чтобы «воспрепятствовать производству по уголовному делу и избежать установленной ответственности за совершенное деяние».

* Признан Минюстом иноагентом.

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