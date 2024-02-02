Детский сад «Колосок» в Красногородске отметил 35-летний юбилей

18:53, 02 февраля 2024, ПАИ

Детский сад «Колосок» в Красногородске отметил свой юбилейный день рождения сегодня, 2 февраля. Об этом пишет районная газета «Заря».

На торжественном мероприятии присутствовали и поздравляли «юбиляров» (сотрудников, родителей и детей) глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, начальник отдела по образованию Надежда Григорьева, члены педагогического коллектива, бывшие сотрудники детского сада, представители родительской общественности и другие гости.

30 января 1989 года, 35 лет назад, Красногородский детский сад распахнул двери для своих первых дошколят. Более тысячи воспитанников выпустил за эти годы детский сад.

В этот праздничный день в актовом зале выступали и воспитанники детского сада – группа «Зёрнышко» (35-й юбилейный выпуск), и взрослые. Ведущие Алёна Сергеева и Вера Ранцевич объявляли выступления и сами участвовали в музыкальных и танцевальных номерах, подготовленных воспитателями.

Обратилась к сотрудникам глава округа Валентина Понизовская.

«Уважаемые Любовь Васильевна, сотрудники детского сада, поздравляю вас с юбилейным днём рождения! Уже 35 лет детский сад распахивает свои двери для наших маленьких граждан, где их встречают такие милые, добрые сотрудники, которые с каждым ребёнком творят чудеса. Такая сердечность заложена в этих людях, что родители доверяют им самое дорогое в своей жизни. Благодаря вашему педагогическому таланту, наш садик находится на хорошем уровне по региону. Я думаю, не зря у нашего муниципального учреждения название «Колосок». Ведь вы и формируете этот «колосок» – деток, которые дальше идут в жизнь. Благодарю вас за колоссальную работу, любовь к детям, за верность профессии – многие работают здесь с самого начала», – сказала она.

Перед собравшимися выступила заведующая детским садом «Колосок» Любовь Гончарова.

«Наш детский сад является вторым домом детства, радости и любви для самых юных красногородцев. История нашего детского сада – это и история нашей страны. Первые годы работы и становления садика выпали на самые трудные и сложные годы для нашего государства, но мы всё переживали вместе, потому что нас всегда объединяет одна общая цель – достойное воспитание подрастающего поколения. Залогом успешной работы детского сада является командная работа. Золотой фонд нашего учреждения всегда составляли педагоги. Огромная благодарность всем воспитателям и ветеранам педагогического труда – ярким, профессиональным, влюблённым в своё дело людям. Огромное спасибо родителям, являющимся нашими первыми помощниками. У нас с вами особые взаимоотношения. Ведь вы и есть первые воспитатели своего ребёнка. У нас с вами один труд и общая работа – воспитание гражданина своей страны. И, конечно, в нашем сложном, ответственном, но благородном и подвижническом труде очень многое зависит от условий работы. Главе Красногородского муниципального округа и начальнику отдела по образованию говорим спасибо за большой вклад в развитие детского сада. С праздником!» – сказала она.

Затем глава округа отметила благодарностями сотрудниц сада, работающих в нём с самого основания, поздравила весь коллектив в лице заведующей и вручила подарочный сертификат на 35 тысяч рублей. От родителей группы «Капелька» выступила Элеонора Васильева. Она поздравила сотрудников сада, пожелала им долгих лет работы и крепкого здоровья. От родителей группы «Зёрнышко» оригинально поздравил садик Роман Федотов. Он прочёл своё стихотворение, посвящённое юбилею сада.