Картины Псковского музея-заповедника побывали в экспозиции Музея Фаберже

17:50, 05 февраля 2024, ПАИ

На днях в Псковский музей-заповедник вернулись три картины Бориса Григорьева, которые в течение нескольких месяцев экспонировались в Музее Фаберже на выставке «Борис Григорьев: Первый на свете мастер». Полотна «Поклонение волхвов», «Остановка комедиантов в Париже» и «Уолт Уитмен» стали частью выставочного пространства. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Проект организовывали Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже при поддержке Министерства культуры РФ.

Всего в рамках масштабного выставочного проекта «Борис Григорьев: Первый на свете мастер» в Санкт-Петербурге было представлено около 200 работ автора. Выставка была направлена на популяризацию творческого наследия мастера и объединила его произведения из отечественных государственных и частных собраний.