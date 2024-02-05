«Экопром» начал вывозить ТКО ещё из одной деревни Псковской области

22:32, 05 февраля 2024, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» продолжает расширять территорию оказания услуг по вывозу ТКО, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В графике вывоза отходов появился новый населённый пункт Плюсского района. В него включили деревню Заполье городского поселения Плюсса. В сообщении уточнили, что вывоз ТКО будет осуществляться мешковым способом сбора по графику – в первый и третий понедельник месяца начиная с 5 февраля.

Ранее сообщалось, что 78 контейнеров современного типа находится на обслуживании псковского «Экопрома».

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