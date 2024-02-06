Великолучанин хотел заработать на бирже и лишился более четырёх миллионов рублей

13:34, 06 февраля 2024, ПАИ

Великолучанин хотел заработать на бирже и лишился более четырёх миллионов рублей. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

54-летний мужчина искал работу в интернете и на биржевой площадке оставил свои данные. С ним связался псевдоменеджер и сказал, что для начала заработка нужно внести стартовый капитал. Для этого великолучанин внёс свои деньги, а также оформил кредит и переводил средства в течение января злоумышленникам. В итоге он лишился более четырёх миллионов рублей. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.