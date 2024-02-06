Глава Пскова вошёл в тройку медиарейтинга глав столиц регионов СЗФО

15:49, 06 февраля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин занял третью строчку в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за январь. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

На первом месте мэр Вологды Сергей Воропанов, на втором – глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 90 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.