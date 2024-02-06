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Культура

Выставка «Служить России словом и душой…» откроется в Изборске

Выставка «Служить России словом и душой…», посвящённая Дню дипломатического работника, откроется 8 февраля в 14:00 в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

На выставке «Служить России словом и душой…» будут представлены портреты Фёдора Тютчева, его окружения и деятелей внешнеполитического ведомства Российской империи XIX века: Карла Нессельроде, Александра Горчакова, Ивана Потёмкина и Ивана Гагарина. Посетители также смогут увидеть копии автографов поэтических произведений поэта, публикации на политические темы и гравюры с видами Санкт-Петербурга, Мюнхена и Турина, где он служил.

Выставка «Служить России словом и душой…» откроется в Изборске. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск».

Выставочный проект подготовлен к 200-летию с начала дипломатической службы русского поэта-патриота Фёдора Тютчева, который всю жизнь представлял и отстаивал интересы Отечества на международном поприще.

Выставка будет работать в усадьбе купца Белянина (улица Печорская, 39) со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00. Посетить её можно до 21 апреля.

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