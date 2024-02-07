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Культура

Музей «Исаакиевский собор» привёз в Псковскую область выставку гравюр XIX века

В Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше Плюсского района открылась выставка «Город и горожане», на которой представлены гравюры XIX века, посвященные повседневной жизни Санкт-Петербурга того времени. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее.

Фото Псковского музея

Выставка является совместным проектом Псковского музея-заповедника и Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Работы, составляющие экспозицию, представлены в Псковской области впервые.

«На выставке, которую мы сегодня открываем, представлены работы совершенно замечательных мастеров, художников, граверов. Приехав сюда, гости не только соприкоснутся с местом, имеющим отношение к величайшему композитору, но и почувствуют атмосферу этого пространств, благодаря близкому расположению Санкт-Петербурга и мастерству авторов, чьи произведения мы сейчас видим перед собой», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Среди экспонатов на выставке представлены работы, на которых изображены здания и виды Петербурга, являющиеся в наше время ключевыми достопримечательностями. В их числе такие гравюры, как «Измайловский собор» Карла Беггрова, «Прогулочная аллея у Невы и императорского дворца» Жака Тьерри, «Александринский театр. Вид от особняка Демидовых со стороны Невского проспекта» Дюрана, а также «Вид на собор со стороны Конногвардейского манежа» Бенуа, созданный по оригиналу Монферрана.

«Наша выставка особенно интересна тем, что работы, представленные на ней, позволяют увидеть Петербург именно таким, каким его видел Римский-Корсаков. Композитор прожил огромную творческую жизнь, он необыкновенно плодовит. То, что создал Римский-Корсаков, поистине грандиозно. И для нас очень ценно, что сегодняшняя выставка открывается именно здесь, в усадьбе великого композитора, в месте, которое было для него так дорого», – поделился директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

«Особого внимания заслуживают изображения русской зимы: заснеженные улицы, заполненные каретами и санями; укутанные в меха горожане, поглощенные зимними развлечениями; соревнования конных троек на льду Невы, огромные катальные горки и масленичные гуляния. Все это открывает целый мир персонажей и сюжетов. Выставка позволит не только проследить формирование художественного образа Северной столицы в графическом искусстве XIX века, но и рассмотреть интересные детали повседневной жизни города и его обитателей», - добавили в музее.

Выставка будет работать до 15 марта в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше по адресу: Псковская область, Плюсский район, п/о Которск, д. Вечаша. Телефон для справок +7 (811-33) 21-253.

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