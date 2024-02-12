Алексей Форш – об уборке города, плетении сетей и книге для премьера Японии

12:27, 13 февраля 2024, ПАИ

Какие вопросы стоят сегодня на повестке дня у депутатов Псковской городской Думы? Что больше всего волнует псковичей и почему старшими по дому чаще всего являются представители старшего поколения, а во главе ТОС стоит молодёжь? Об этом – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Алексеем Форшем.

– В разгаре последний зимний месяц, впереди – первая сессия городского парламента. Какие вопросы решали городские депутаты в предсессионный период?

– В основном у людей остаются вопросы, связанные с ЖКХ. Зима выдалась снежная, с большим количеством наледи, поэтому были обращения по уборке тротуаров и своевременной подсыпке песчано-солевой смесью. Все обращения сразу брались в работу и городские службы старались и сейчас стараются реагировать быстро.

О мусоре и жаре

– По уборке мусора наверняка были жалобы? Ведь не просто так произошёл мусорный коллапс?

– Мы ещё в ноябре этот вопрос поднимали, уже тогда регоператор показал несостоятельность. Еженедельно присутствую в УГХ на встречах с руководителями управляющих компаний, которые жаловались на качество уборки мусора.

Мы направляли обращения к регоператору, руководству полигона, ответы получены, направлялись в правительство. Новый год показал, что джин вырвался из бутылки. Кроме того, были обращения, особенно в новогодние праздники, к качеству подаваемого тепла, но здесь, словно качели: кому-то – жарко, а кто-то замерзал. Эти обращения коллеги решали точечно.

О ТОС

– Сегодня ТОС – одна из самых действенных форм местного самоуправления. Сколько их в Пскове и каковы перспективы создания новых?

– Сейчас их – 36. В стадии регистрации ещё пять. На ближайшем комитете будем определять границы ещё двух. Кстати, общая сумма грантов на их создание выросла в два раза и в этом году она составляет 10 млн рублей. Бюджет регионального конкурса проектов ТОС в 2024 году также увеличился вдвое – до 110 млн рублей.

– Процесс идёт, а с какими проблемами сталкиваются люди?

– Хорошо показывать результаты живыми примерами и это очень радует. Но, согласитесь, жильцам нужно иметь свободного инициативного человека, который готов тратить своё время. Понятно, чем дом меньше, тем проще создать планы по дальнейшему сопровождению. И опять же, бумажную волокиту никто не отменял. Нужно организовать жильцов, собрать подписи. Бывают настолько инертные дома, что людей тяжело поднять. Но коллеги руки не опускают, работа в этом будет продолжаться, тем более есть отличные примеры и результаты.

– В Пскове вы курируете совет председателей МКД и ТОС. Как часто встречаетесь и какие вопросы решаете?

– Центр председателей МКД был создан для информирования граждан в том или ином направлении, в прошлом году к нему присоединили и ТОС. И в случае, если у людей возникают вопросы, консультируем сами, либо подсказываем, куда обратиться, в каком направлении двигаться.

– А руководителей ресурсоснабжающих организаций приглашаете?

– На сегодняшний день заседания проходят раз в два месяца. Заранее обговариваем с председателями повестку, спрашиваем, что бы они хотели узнать, о чём бы хотели поговорить, поэтому решаем, кто будет следующим лектором. Он рассказывает, а потом к нему идёт блок вопросов уже от председателей. Что-то тут же берётся на карандаш и прорабатывается с людьми непосредственно.

– ТОС молодёжь возглавляет?

– Советы многоквартирных домов, как правило, возглавляют люди повзрослее, но они очень энергичные, с активной жизненной позицией. По нахождению в зале можно понять, где председатель ТОС, а где – МКД. Работа председателя ТОС стала более интересна молодёжи, которая активна в соцсетях и готова развивать общественные пространства.

От обращений до волеизъявлений

– В Пскове работает штаб общественной поддержки. Какая роль в этой работе отводится депутатскому корпусу?

– Он открыт в Пскове 24 декабря.

Городские депутаты там дежурят, ведут приём по графику параллельно с региональными депутатами. Люди приходят, некоторые хотят к конкретному депутату. Их записывают на определённое число.

– С какими вопросами обращаются?

– Большая часть, конечно, касается ЖКХ. Но есть и уникальные вопросы.

– Например?

– Мужчина хотел передать книгу, которую он написал, руководству нашей страны, а также попросить руководство передать его книгу премьер-министру Японии.

Конечно же, это просьба о повышении пенсий. Опять же, целый блок вопросов связан со скорейшим завершением СВО.

Наказы, а это волеизъявление народа, будут распределены по блокам и войдут в предвыборную программу.

Ещё у нас есть план разнообразных мероприятий, на которые и лекторы приглашаются, и мастера, обучающие плетению сетей. Всё можно посмотреть в паблике штаба и выбрать интересующее для себя.