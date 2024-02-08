Более двух миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области

14:18, 08 февраля 2024, ПАИ

Более двух миллионов рублей потеряли жители Псковской области из-за мошеннических действий, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка. Они убеждали доверчивых людей в том, что на их имя пытаются оформить кредиты злоумышленники. Во избежание этого они советовали перевести деньги на безопасные счета, что люди и сделали.

Кроме того, от «менеджеров по инвестициям» некоторые псковичи получали предложения работы за счёт вложений на одной из интернет-платформ. Также мошенникам удалось завладеть деньгами некоторых людей при операциях купли-продажи.

Обманутые люди обратились в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела, проводится расследование.