Опубликован январский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области

17:58, 08 февраля 2024, ПАИ

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за январь 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 17 894,2. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 4 498,2. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 1 994,1.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».