Названы персоны, существенно улучшившие свои позиции в медиарейтинге Псковской области

18:54, 08 февраля 2024, ПАИ

Несколько персон существенно улучшили свои позиции по итогам январского регионального медиарейтинга топ-30 политиков, чиновников и общественников Псковской области. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В частности, свои позиции в топ-30 по сравнению с декабрём улучшили вице-губернатор Псковской области Александр Серавин (7-е место, +19 позиций), начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников (10-е место, +14 позиций), председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов (4-е место, +12 позиций).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».