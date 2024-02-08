Названы персоны, существенно улучшившие свои позиции в медиарейтинге Псковской области
Несколько персон существенно улучшили свои позиции по итогам январского регионального медиарейтинга топ-30 политиков, чиновников и общественников Псковской области. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».
В частности, свои позиции в топ-30 по сравнению с декабрём улучшили вице-губернатор Псковской области Александр Серавин (7-е место, +19 позиций), начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников (10-е место, +14 позиций), председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов (4-е место, +12 позиций).
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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