Мемориальную доску погибшему в СВО бойцу установили в Гдовском районе

20:21, 08 февраля 2024, ПАИ

Мемориальную доску погибшему в СВО рядовому Николаю Цареву открыли в деревне Спицино Гдовского района, сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»

















На открытие мемориала у здания администрации поселения собрались односельчане погибшего бойца. Ранее здесь располагалась школа, в которой учился Николай Царев.

«Педагоги и сверстники ценили его за доброту, заботу, порядочность и открытость. С юных лет ему были присущи такие черты характера, как честность и смелость, он в любой момент торопился на помощь к родным и друзьям. Решение уйти добровольцем в зону специальной военной операции было взвешенное. По-другому он поступить просто не мог. Перед глазами был пример младшего брата Александра, который защищал границы Отечества и в настоящее время продолжает служить на передовой. 8 февраля 2023 года рядовой Николай Царев погиб», – рассказали в газете.

На открытие мемориальной доски пришли мать Николая Елена, супруга Татьяна и их дети.

«Я чувствую вашу поддержку, без вас – друзей, односельчан и просто неравнодушных граждан – я не знаю, что бы делала. Спасибо за слова поддержки, за молитвы и вашу отзывчивость», – обратилась к собравшимся Елена.

После окончания митинга родные и друзья посетили могилу Николая и возложили цветы.