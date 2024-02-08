Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону выйдет 9 февраля в 2:00

23:52, 08 февраля 2024, ПАИ

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Журналист пообещал его опубликовать на своём сайте, а также на своих страницах в соцсетях.

Российские СМИ планируют вести текстовую онлайн-трансляцию интервью. Например, ознакомиться с интервью можно будет на сайте ТАСС здесь.

Напомним, что Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным вечером 6 февраля. Он заявил, что ни один западный журналист «не побеспокоился о том, чтобы взять интервью» у российского лидера с начала СВО на Украине.

Исходя из ранее опубликованного анонсирующего интервью видео следует, что журналист беседовал с Владимиром Путиным о нынешней политической обстановке в мире, а также о специальной операции на Украине.