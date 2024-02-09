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О способах борьбы с птицами рассказал директор псковского аэропорта

Как в аэропорту борются с птицами, которые мешают полётам, рассказал директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

О способах борьбы с птицами рассказал директор псковского аэропорта. Фото: ПАИ

По его словам, птицы особенно опасны при снижении, взлёте и торможении самолёта, когда скорости большие.

«Против птиц, которые мешают полётам, у нас есть определённые системы, которые за этим следят. Есть и определённые системы, которые их отпугивают, – простые чучела, которые стоят, ультразвуковые и простые звуковые пугалки, газовые пушки», – отметил он.

Однако есть птицы, в борьбе с которыми эти средства оказываются бессильны.

«Аист – это отдельная история, это птица, которая ничего не боится. По большому счёту с ними ничего не сделаешь – это краснокнижная птица. Ее можно только уговаривать или гонять до тех пор, пока не поймёт, что не надо тут летать. Бывает, что они прилетают – бетонная полоса тёплая. И там же ещё везде болото, лягушек много, чего ж им не поесть-то», – рассказал Артём Тарасов.

При этом в целом инцидентов с птицами пока ещё не было, добавил он.

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