Приставы привлекли к ответственности банк из-за 50 звонков псковичке за неделю

16:46, 09 февраля 2024, ПАИ

Судебные приставы привлекли к ответственности банк за превышенное количество звонков жительнице Псковской области в неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Сотрудники кредитной организации поставили телефон третьего лица на автодозвон. В профильный отдел ведомства обратилась жительница Псковской области и сообщила, что сотрудники банка превышают частоту звонков на её номер телефона.

Во время проверки приставы установили, что банк превысил суточное и недельное количество звонков. В общей сложности женщине за неделю поступило 50 звонков-автодозвонов вместо двух установленных законом.

По результатам рассмотрения дела банк признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.