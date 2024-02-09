Великолучанин попал под суд за дебош на вокзале и нападение на полицейского

15:36, 09 февраля 2024, ПАИ

Жителя Великолукского района осудили за оскорбление работников вокзала и нападение на полицейского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

16 ноября 2023 года на платформе станции Великие Луки местный житель оскорблял сотрудников транспортной полиции, службы безопасности вокзала и проводника поезда.

На законные требования пройти в дежурную часть великолучанин ответил нецензурными выражениями и ударил полицейского. Также мужчина оказал сопротивление при задержании.

Великолукский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ, а также по статье 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде штрафа в 35 тысяч рублей.