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Общество

Великолучанин Артём Баринов избран председателем Молодёжного парламента

Выборы руководства Молодёжного парламента состоялись на первом официальном заседании нового состава молодёжного органа, созданного при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

На позицию председателя претендовало два самовыдвиженца – Артём Баринов и Станислав Оссовский. Оба кандидата выступили с презентацией, обозначив видение приоритетов в коллективной деятельности, а затем ответили на вопросы коллег.

Более убедительным члены Молодёжного парламента сочли великолучанина Артёма Баринова, имеющего опыт работы в прошлом составе – за него проголосовало большинство. Новый лидер команды заверил, что проживание не в областной столице не отразится на качестве взаимодействия с членами Молодёжного парламента. «Все мы пережили пандемию и научились работать не только очно, но и дистанционно», - прокомментировал высказанные опасения Артём Баринов.

Одним из двух заместителей председателя избрана Дарья Морозова, второе место пока осталось вакантным. В структуре Молодёжного парламента создано четыре постоянных комитета. Комитет по проектной деятельности возглавила Александра Тихонова. Максим Ермолин избран председателем комитета по молодёжной политике. Руководить комитетом по законотворчеству будет Сергей Иванов. Председателем комитета по связям с общественностью стала Анна Мизгирёва.

В завершение члены Молодёжного парламента утвердили план работы на предстоящий год. Молодые активисты намерены продолжать проект «Лига дебатов «Истина» и другие традиционные для Молодёжного парламента мероприятия, взаимодействовать со студентами и общественными организациями, участвовать в грантовых конкурсах и обучающих семинарах. Отдельным направлением работы станет подготовка законодательных инициатив.

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