Взаимоуважительная основа. 10 февраля в России отметят День дипломатического работника

17:04, 09 февраля 2024, ПАИ

10 февраля отмечается профессиональный праздник сотрудников отечественной дипломатической службы – День дипломатического работника. Об основных направлениях внешнеполитического курса России мы поговорили с главой представительства МИД России в Пскове Сергеем Ефименко.

– Сергей Витальевич, почти год назад была обновлена Концепция внешней политики России, ее утвердил президент Владимир Путин…

– Да, направления внешнеполитического курса нашей страны, а значит, и задачи, стоящие перед российской дипломатией, четко очерчены. Среди прочего, они отражены в обновленной доктринальной основе – концепции внешней политики Российской Федерации, которую Владимир Владимирович утвердил, исходящей из реалий современного мира.

В базовом документе, в частности, особо подчеркивается наше стремление к формированию более справедливого и устойчивого мироустройства, основанного на принципах суверенного равенства государств, уважения их права выбирать модели развития, социального, политического и экономического устройства, а также неприятия гегемонии в международных делах.

В этом контексте ряд известных стран показал свою полную недоговороспособность и ненадежность в качестве партнеров. Мировое же большинство не хочет мириться с таким эгоистическим подходом и желает развиваться в полном соответствии со своими национальными интересами, при уважении принципов, закрепленных в Уставе ООН.

– Но при этом Россия взаимодействует с другими странами на многих других политических и экономических международных площадках.

– Безусловно. Заметно возрастает популярность таких площадок, как БРИКС. Я напомню, что с 1 января этого года к межгосударственному объединению присоединились Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия. БРИКС вполне по силам формировать глобальную повестку дня, последовательно отстаивая справедливые интересы мирового большинства – суммарный ВВП стран-участников по паритету покупательной способности уже составляет около трети от соответствующих мировых показателей. Всего на сегодняшний день поступило порядка 30 заявок на установление партнерских отношений с объединением.

Национальные интересы нашей страны, указанные в обновленной Концепции внешней политики, включают в себя, в частности, поддержание стратегической стабильности, укрепление правовых основ международных отношений, а также содействие устойчивому развитию российской экономики.

В связи с агрессивной противоправной политикой США и их сателлитов важно избавиться от какой-либо необходимости зависеть от производственно-сбытовых, финансовых, банковских и логистических цепочек, которые так или иначе контролируются или находятся под большим влиянием западников.

– Так Запад враг нам или нет?

– Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций, примут во внимание сложные реалии многополярного мира.

Ориентиром сегодня является выстраивание отношений нашей страны с теми, кто готов сотрудничать на действительно равноправной и взаимоуважительной основе, нацелен на поиск договоренностей на принципе баланса интересов, а не на продвижение своих геополитических задач.

– Но это все высокая международная политика, а что у нас в Псковской области?

– В прошлом году представительство МИД России в Пскове отметило 30-летний юбилей своей деятельности, направленной на содействие региональным органам государственной власти в установлении и развитии взаимовыгодных международных связей с конструктивно настроенными зарубежными партнерами.

К примеру, продолжается укрепление многогранного межрегионального и приграничного сотрудничества Псковской области с братской Белоруссией, в том числе в рамках Союзного государства.

В прошлом году Витебская область приняла Дни Псковской области, в Пскове прошло расширенное заседание совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, состоялся визит Посла Белоруссии в России Дмитрий Крутого в регион.

Обретают динамику и контакты с Китаем и Индией, наблюдается поступательный рост двусторонней торговли с этими странами. За три квартала 2023 года товарооборот с Китаем значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле для ознакомления с инвестиционными возможностями Псковской области и особой экономической зоной «Моглино» регион посетили руководители китайских компаний в составе делегации Российско-Китайского делового совета.

Важным направлением является укрепление и развитие взаимодействия области с казахстанскими партнерами. Настрой на плодотворную работу подтвердил посол Казахстана в России Даурен Абаев в ходе визита в регион в конце января этого года.

Изучаются новые перспективные направления сотрудничества. В контексте расширения географии международных связей в июне прошлого года Департаментом информации и печати МИД России, Правительством Псковской области и Представительством был организован пресс-тур в регион для журналистов из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Саудовской Аравии и Узбекистана.

Они подробно ознакомились с инвестиционным и туристическим потенциалом Псковщины, посетили ведущие промышленные предприятия, ОЭЗ «Моглино», осмотрели известные псковские святыни и достопримечательности – Псково-Печерский монастырь, Пушкинские Горы, Изборск. По итогам пресс-тура в зарубежных СМИ вышел целый ряд позитивных публикаций о Псковской области.

Представительство со своей стороны продолжит всецело оказывать содействие развитию международных и внешнеэкономических связей Псковской области в интересах укрепления нашей страны как одного из ведущих центров современного мира, продвижения богатого российского культурно-исторического наследия и традиционных духовно-нравственных ценностей, укрепления в конечном итоге экономики региона и повышения благосостояния его жителей.