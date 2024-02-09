Более восьми тысяч человек проголосовало за финалистов «Народного признания»

Более восьми тысяч человек проголосовало за финалистов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Отдать свой голос за участников можно до 23 февраля. Всего на награды претендуют 56 соискателей.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.