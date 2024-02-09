В Псковской области простились ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
Ещё с семью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
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Фото: Фото разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале
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Фото: Фото разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале
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Фото: Фото разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале
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Фото: Фото разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале
-
Фото: Фото разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале
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Фото: Фото разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале
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Фото: Фото разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале
Псковичи простились с гвардии сержантом Максимом Мартином, младшим сержантом Аркадием Вишневским, младшим сержантом Василием Рыловцом, младшим сержантом Николаем Наманюком, рядовым Антоном Алексеевым, рядовым Николаем Быстровым, рядовым Алексеем Вергасовым.
Михаил Ведерников принёс соболезнования родным и близким погибших.
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