Псковский музей-заповедник покажут в телепрограмме «Не факт»

22:56, 09 февраля 2024, ПАИ

В декабре 2023 года в Псковском музее-заповеднике прошли съёмки программы из цикла «Не факт». Команда известного телеканала «Звезда» посетила Псковский кремль и Варлаамовскую башню. Программа «Не факт» выйдет завтра, 10 февраля, на телеканале «Звезда», сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Каждый выпуск передачи «Не факт» посвящён ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории. Ведущие посещают архивы, изучают исторические факты, встречаются с экспертами, лично проверяют распространённые утверждения и необычные гипотезы. Программа, над которой команда проекта работала на площадке Псковского музея, расскажет о последней битве в Смутном времени.

Ведущий проекта, актёр театра и кино Арарат Кещян, изучил сведения о событиях 1615 года в Пскове и проверил факты, посетив Варлаамовскую башню. Именно она сыграла ключевую роль во время осады города войсками шведского короля Густава Адольфа в начале XVII века. В этом районе неприятелем был предпринят главный штурм, который был отбит псковичами.

Также команда проекта побывала в Псковском кремле. Съёмочная группа изучала устройство псковской крепости, узнала важные для выпуска факты о кроме, а также сделала кадры впечатляющих видов Пскова.

Программа «Не факт» выйдет завтра, 10 февраля, в 12:30 на телеканале «Звезда».