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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

С профессиональным праздником работников и ветеранов гражданской авиации поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 9 февраля.

Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«В этой отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Благодаря их компетентности, опыту, энергии наращиваются темпы развития Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», внедряются современные технологии, расширяется география полетов для жителей нашего региона», – отметил глава региона.

Он также поблагодарил руководство Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», в том числе каждого сотрудника отрасли за высокий профессионализм, ответственность и преданность избранному делу.

«Желаю успешных полётов, исполнения планов, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго», – пожелал губернатор.

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