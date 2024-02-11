10-й традиционный молодёжный Сретенский бал проходит в Печорах
В Печорах проходит 10-й традиционный молодёжный Сретенский бал сегодня, 11 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Каждый год бал организует Печорское отделение православного движения «Вестники».
Пары танцуют вальс, полонез, мазурку под живую музыку пяти музыкантов Псковского губернаторского оркестра.
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