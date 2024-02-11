Псковский филиал «Россетей» работает в режиме повышенной готовности из-за ледяного дождя

20:34, 11 февраля 2024, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности в Псковской области из-за ледяного дождя и температурных качелей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе оператора.

«85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», – подчеркнули в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.