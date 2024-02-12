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Происшествия

Товары для сада украла из магазина псковичка

11 февраля росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила товары из гипермаркета, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 10:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала товары для сада.

По факту хищения проводится проверка.

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